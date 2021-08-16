Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında
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Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında

Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında Meksika'nın başkenti Mexico City ile Cuernavaca şehri arasındaki karayolunda meydana gelen kaza anı kazaya karışan motosikletçinin kask kamerası tarafından kaydedildi.

- Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City ile Cuernavaca şehri arasındaki karayolunda meydana gelen kaza anı kazaya karışan motosikletçinin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Cuernavaca arasındaki karayolu üzerinde birbirine yakın mesafede ve birkaç dakika aralıklarla üç kaza gerçekleşti. Motosikletlilerin yanı sıra iki tır ve bir kamyonetin de dahil olduğu kazalar sonucunda toplamda 7 motosikletçi hayatını kaybetti. Ayrıca kazadan kaçınırken birbirlerine ve yol kenarına çarpan 15 motosikletçi de yaralandı.

Kazalardan biri ise araçlara çarpmamak için frene basınca takla atarak iki otomobilin arasına düşen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında
Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında
Son dakika! Meksika'daki kaza anı motosikletçinin kask kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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