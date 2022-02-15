Son dakika: Meksika'da yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çiftçi öldü

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu çetelerince yola tuzaklanan patlayıcının üzerinden aracıyla geçen bir çiftçi hayatını kaybetti.

Eyalet savcılığı, hafta sonu Tepalcatepec ilçesinde 79 yaşındaki bir çiftçinin öldüğünü ve 45 yaşındaki oğlunun da yaralandığını açıkladı.

Kurbanın, Jalisco karteli ile rakip Viagras çetesi arasındaki savaşın ön cephesi olan El Aguaje mezrasında tarlalarının olduğu kaydedildi.

Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının çiftçilerin kamyonetle tarlalarına gittiği esnada infilak ettiği bildirildi.

Geçen hafta da bir askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 10 asker yaralanmıştı.

Bölgede çeteler tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle benzer olaylar meydana geliyor.

Çetelerin ayrıca Michoacan'da alan kontrolü için siperler, zırhlı araçlar ve küçük patlayıcılar atacak biçimde dizayn edilmiş insansız hava araçları kullandığı biliniyor.