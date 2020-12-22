Son dakika... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 396 ölüm

Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 370 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 325 bin 915'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 370 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 325 bin 915'e yükseldi. Ülkede 396 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 118 bin 598'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı