Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 558 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 558 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 485 bin 836 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 705 kişi artarak 53 bin 3'e ulaştı.

Kaynak: DHA