Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
11.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:20
Meksika'da son 24 saatte 705 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 558 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 558 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 485 bin 836 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 705 kişi artarak 53 bin 3'e ulaştı.
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Kaynak: DHA