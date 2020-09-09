Son Dakika: Meksika'da son 24 saatte 703 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 703 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
09.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:32
Meksika'da son 24 saatte 703 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 351 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 351 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 642 bin 860 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 703 kişi artarak 68 bin 484'e ulaştı.
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Kaynak: DHA