Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika dünya haberi... Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
30.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:26
Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 974 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 974 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 591 bin 712 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 673 kişi artarak 63 bin 819'a ulaştı.
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Kaynak: DHA