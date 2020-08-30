Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika dünya haberi... Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 974 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 974 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 591 bin 712 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 673 kişi artarak 63 bin 819'a ulaştı.

Kaynak: DHA