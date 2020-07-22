Son Dakika: Meksika'da son 24 saatte 6 bin 859 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 6 bin 859 artarak 356 bin 255'e çıktı.

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 6 bin 859 artarak 356 bin 255'e çıktı. Meksika'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 6 bin 859 artarak toplamda 356 bin 255'e yükseldiği; virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 915 artarak 40 bin 400' çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA