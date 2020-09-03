Son dakika! Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika! Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika! Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
03.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:20

Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 921 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 921 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 610 bin 957 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 575 kişi artarak 65 bin 816'ya ulaştı.


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Kaynak: DHA

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