Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberi: Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
04.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:33

Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 937 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 937 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 616 bin 894 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 513 kişi artarak 66 bin 329'a ulaştı.


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Kaynak: DHA

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