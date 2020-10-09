Son dakika: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 300 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 370 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 370 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 300 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 300 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 804 bin 488 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 370 kişi daha artarak 83 bin 96'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı