Son dakika: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 300 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 300 yeni koronavirüs vakası

09.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:52
Son dakika: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 300 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 370 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 370 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 300 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 300 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 804 bin 488 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 370 kişi daha artarak 83 bin 96'ya ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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