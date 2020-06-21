Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 387 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika dünya haberi: Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 781'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 781'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 20 bin 781'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 717 artarak 175 bin 202'ye çıktı.

Kaynak: DHA