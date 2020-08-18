Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 266 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 266 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 266 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 571 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 571 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 525 bin 733 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 266 kişi artarak 57 bin 23'e ulaştı.

Kaynak: DHA