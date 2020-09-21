Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
21.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:46

Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 697 bin 663 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235 kişi artarak 73 bin 493'e ulaştı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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