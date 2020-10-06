Son dakika: Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
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Son dakika: Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

06.10.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:28
Son dakika: Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da silahlı kişilerce bir eve düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Meksika'da silahlı kişilerce bir eve düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir eve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu.

Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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