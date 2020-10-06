Son dakika: Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da silahlı kişilerce bir eve düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Meksika'da silahlı kişilerce bir eve düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir eve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu.

Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan