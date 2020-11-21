Son dakika... Meksika'da sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
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Son dakika... Meksika'da sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

21.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:14
Son dakika... Meksika'da sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Son dakika haber... Meksika'nın güneyindeki Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Meksika'nın güneyindeki Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Yerel basında çıkan habere göre, eyaletlerde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda onlarca ev su altında kalırken, binlerce kişi ise yetkililerin yardımıyla güvenli yerlere nakledildi.

Tabasco eyaletinde seller nedeniyle 380 okul ile kamu binası zarar gördü.

Ülkede geçen hafta selin vurduğu Tabasco'da 17, Chiapas'da ise 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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