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Küçük uçak düştü: 2 ölü

Küçük uçak düştü: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da küçük bir uçağın boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da küçük bir uçağın boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde boş bir araziye düşen küçük uçağın patlayıp alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve itfaiye alevlere müdahale etti. Kurtarma ekipleri, uçağın söndürülmesinin ardından uçaktaki 2 kişinin yanmış cansız bedenlerine ulaşabildi. Kazada hayatını kaybedenlerin 31 yaşındaki uçuş eğitmeni Jonathan Andrew ve havacılık okulu öğrencisi Victor Amilcar R. olduğu bildirildi.

Chihuahua Eyaleti Federal Sivil Havacılık Dairesi, kaza hakkında inceleme başlatıldığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.

(Saim Sevinç/ İHA)

Küçük uçak düştü: 2 ölü

Küçük uçak düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Havacılık, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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