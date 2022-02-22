Son dakika... Meksika'da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Meksika'da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı

AA, Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Meksika'da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı

Son dakika haberi: Meksika'nın Acapulco şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı.

Meksika'nın Acapulco şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, onlarca mahkumun federal hapishaneye nakledilmeyi reddetmesi üzerine isyan çıktı.

Pazar günü çıkan isyanı bastırmaya çalışan 20 polis yaralandı.

Yetkililer, yaralanan polislerden bazılarının kemiklerinin kırıldığını ve kafalarından yaralandıklarını belirtti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Sonora, İsyan, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title