Son dakika... Meksika'da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı
AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Son dakika haberi: Meksika'nın Acapulco şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı.
Meksika'nın Acapulco şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı.
Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, onlarca mahkumun federal hapishaneye nakledilmeyi reddetmesi üzerine isyan çıktı.
Pazar günü çıkan isyanı bastırmaya çalışan 20 polis yaralandı.
Yetkililer, yaralanan polislerden bazılarının kemiklerinin kırıldığını ve kafalarından yaralandıklarını belirtti.
AA / Mehmet Alaca - Güncel