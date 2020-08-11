Son dakika! Meksika'da gazetecinin öldürülmesiyle bağlantılı 8 kişi yakalandı
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Son dakika! Meksika'da gazetecinin öldürülmesiyle bağlantılı 8 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 3 Ağustos'ta öldürülen gazeteci Pablo Morrugares cinayetiyle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

Son dakika! Meksika'da gazetecinin öldürülmesiyle bağlantılı 8 kişi yakalandı
11.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:34

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 3 Ağustos'ta öldürülen gazeteci Pablo Morrugares cinayetiyle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yetkililer, Iguala şehrinde polislerin devriyesi sırasında şüphelilerle çatışma yaşandığını ve söz konusu 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan gazetecinin vurulduğu silah, şüphelilerin üzerinde bulundu.

İnternet sitesi P.M Noticias Guerrero'nun direktörü olan Morrugares, sıklıkla çete şiddetlerine ilişkin haberler yayımlıyordu.

Gazeteci ve eşi, 2016 yılında kendilerine yönelik bir saldırıdan sağ kurtulmayı başarmış ve bu tarihten itibaren Morrugares'e polis koruması verilmişti.

Gazeteci ve koruma polisi, Iguala'da 3 Ağustos'ta bir restoranda akşam yemeği sırasında öldürülmüştü.

Morrugares, bu yıl Meksika'da öldürülen 5. gazeteci olurken, ülkede son 20 yılda 140'ın üzerinde gazeteci cinayete kurban gitti.

Meksika'da polis, gazeteci cinayetleriyle ilgili yeterli soruşturmayı yürütmediği için eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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