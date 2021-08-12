Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Meksika'nın Nuevo Leon eyaleti Valisi Jaime Rodriguez Calderon, Santa Catarina kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını ve alevlerin etkisiyle 2 itfaiyecinin ise sıcak çarpması yaşadığını duyurdu.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaleti Valisi Jaime Rodriguez Calderon, Santa Catarina kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını ve alevlerin etkisiyle 2 itfaiyecinin ise sıcak çarpması yaşadığını duyurdu.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaleti Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Protexa Corporation adlı firmaya ait asfalt üretim fabrikasında dün yerel saatle 15.00 sularında yaşanan ve nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucunda çıkan yangının saat 18.00 sularında kontrol altına alındığı belirtildi. Patlamaya ilişkin Protexa şirketi tarafından yapılan açıklamada, 4 işçinin yaralanarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Nuevo Leon eyaleti Valisi Jaime Rodriguez Calderon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fabrikada meydana gelen patlama ve yangın sonucu 4 işçinin 1. ve 2. derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığını doğrulayarak, fabrikada 2 işçinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını ifade etti. Calderon, 2 itfaiyecinin de alevlerin etkisiyle sıcak çarpması yaşayarak tedavi altına alındığını belirtti. Fabrikada yaşanan olayda yaralanan veya hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

Ayrıca nedeni henüz tespit edilemeyen patlama ve yangın nedeniyle Santa Catarina'da tüm itfaiye birimleri seferber edilirken, çevre kentlerdeki itfaiye birimleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yakın çevrede bulunan fabrikalar, alışveriş merkezleri ve 1 otel ise güvenlik sebebiyle boşaltılırken, fabrikanın yakınındaki yol ise trafiğe kapatıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi: Meksika'da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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