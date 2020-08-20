Son dakika... Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası
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Son dakika... Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası

Son dakika gündem haberi: Meksika'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya, eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve eski Maliye Bakanı Luis Videgaray hakkında suçlamalarda bulundu.

Son dakika... Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası
20.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:51

Meksika'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya, eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve eski Maliye Bakanı Luis Videgaray hakkında suçlamalarda bulundu.

Lozoya, Meksika'da savcılara verdiği yazılı ifadede, Nieto ve Videgaray'ın Pemex'in kaynaklarını 2012 başkalık seçim kampanyasına katkıda bulunan, kendilerine yakın iş adamlarına aktardığını iddia etti.

Lozoya ifadesinde, "Enrique Pena Nieto ve Luis Videgaray federal hükümet içinde bir yolsuzluk mekanizması kurmuştu. Bunun temel amacı başkanlık kampanyasında onları bir şekilde desteklemiş olan kişilere desteklerin karşılığını ödemekti." sözleriyle birlikte çalıştığı siyasetçileri hedef aldı.

Nieto ve Videgaray'ı rüşvet almak ve zimmete para geçirmekle de suçlayan Lozoya, "Başkan ve bahsi geçen maliye bakanı kendilerini zenginleştirmeyi amaçlayan bir yolsuluk çarkı kurmuştu, yalnızca kamu fonlarını kendi çıkarları için kullanmakla kalmıyor, şahıslardan ve şirketlerden rüşvet alıyor, sahtecilik ve dolandırıcılığa başvuruyorlardı." ifadelerini kullandı.

Lozoya, yolsuzluk suçlamasıyla İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, Odebrecht'le ilgili açılan soruşturma kapsamında firari halde bulunduğu İspanya'da şubatta gözaltına alınmış ve geçen ay ise İspanya'dan Meksika'ya iade edilmişti.

Meksika'da davasının ilk duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve sağlık sorunları nedeniyle geçen ay sonu video bağlantısıyla yapılan Lozoya, Pemex'in başında olduğu 2012-2016 yıllarındaki görev süresi boyunca "sistematik olarak korkutulduğunu, baskı altına alındığını ve kullanıldığını" ileri sürerek o dönem hükümette görev alan kişileri suçlamıştı.

Lozoya, ayrıca savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiğini ve olası ceza indirimleri veya suçlamaların ortadan kaldırılması karşılığında tanık koruma programı kapsamında bildiklerini anlatacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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