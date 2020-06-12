Son dakika... Meksika'da dini tören sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Meksika'da dini tören sırasında hava fişeklerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı.

Meksika'da dini tören sırasında hava fişeklerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı.

Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Macupana kentinde Corpus Crispi dini kutlamaları sırasında havai fişeklerin bulunduğu motosiklette patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı. Sivil Koruma Koordinatörü Noé Lpez Alejo, yaptığı açıklamada patlamada sonrası Sergio Vargas Reyes'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Alejo, Christopher del ngel Mateo isimli 11 yaşındaki çocuğun ise patlamada bir bacağını kaybettiğini açıklarken, çocuk hastanesinde tedavi altında olduğunu duyurdu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA