Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
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Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 6 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum yaralandı.

Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu 6 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum yaralandı.

Meksika'nın Körfez kıyısındaki Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir cezaevinde rakip iki grup arasında kavga çıktı. Eyalet polisi, cezaevi avlusunda yaşanan olayda 6 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 mahkumun da yaralandığını açıkladı. Polis, kavgada metal parçaları, demir testeresinden yapılmış ham bıçaklardan oluşan el yapımı araç-gereç kullandığını belirtti. Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolünün tekrar sağlandığını aktardı.

Eski Zetas karteli de dahil olmak üzere uyuşturucu çeteleri Tabasco'da faaliyet gösteriyor ve üyeleri genellikle cezaevinde rakipleriyle kavga ediyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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