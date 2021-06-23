Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı

Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde çıkan kavgada 6 mahkum öldü, 9'u yaralandı.

Meksika'nın Tabasco eyaletinde bir cezaevinde çıkan kavgada 6 mahkum öldü, 9'u yaralandı.

Polis yetkilileri, Tabasco'nun başkenti Villahermosa'daki cezaevinin avlusunda iki rakip grup arasında kavga çıktığını bildirdi.

Kavgada 6 mahkumun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 9'unun da yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kavganın ardından cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.

Meksika'nın batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande Hapishanesi'nde mayısta çıkan kavgada 7 mahkum ölmüş, 9'u da yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Brad Pitt Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Meksika'da cezaevinde kavga: 6 ölü, 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:53:05. #1.16#

title