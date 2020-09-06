Son dakika... Meksika'da 1,1 milyon yeni "ölüm belgesi" basılmasına karar verildi
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Son dakika... Meksika'da 1,1 milyon yeni "ölüm belgesi" basılmasına karar verildi

Son dakika habere göre Meksika hükümeti, korona virüs salgınında artan can kayıpları nedeni ile 1,1 milyon yeni ölüm belgesi basma kararı aldı.

Son dakika... Meksika'da 1,1 milyon yeni
06.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:06

Meksika hükümeti, korona virüs salgınında artan can kayıpları nedeni ile 1,1 milyon yeni ölüm belgesi basma kararı aldı.

Korona virüs salgınında Meksika'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lpez-Gatell yaptığı açıklamada, korona virüse nedeni ile bazı bölgelerde artan can kayıpları sonucunda ölüm belgelerini tükendiğini aktardı. Lpez-Gatell, bu hafta 1,1 milyon yeni ölüm belgesinin basılmasına karar verildiğini duyururken, "Ölüm sertifikalarının bazı eyaletlerde tükenmesi nedeniyle zorluklar yaşadık. Bu yüzden son 15 gündür bunları yeniden basmak ve dağıtmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Müsteşar, Covid-19'un yanı sıra çeşitli nedenlerinde ölüm oranlarını arttırması ile belgelerin bitmesine neden olduğunu aktarırken, belgelerin öncelikle Baja California ve Mexico City gibi eyaletlere gönderileceğini ifade etti.

Meksika'da toplam korona virüs vaka sayısı 629 bin 409'a, toplam can kaybı ise 67 bin 326'ya ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise (WHO) geçen ay Meksika'yı az sayıda yapılan testler konusunda uyarmış, salgınının boyutunun ülkede tam olarak anlaşılamadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

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