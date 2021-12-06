Son dakika... Mehmetçik Vakfı'ndan gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

ERZURUM (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Engin Durak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Ankara'dan Erzurum'a gelen TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Engin Durak, beraberinde Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz, İrfan Canbaş, Levent Tizgili ile merkez Yakutiye ilçesindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti. Genel Müdür Engin Durak ve beraberindeki heyet, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Başkan Recep Akgül, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Engin Durak'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Genel Başkanları Mustafa Işık ile uyum içerisinde canla başla çalıştıklarına işaret eden Recep Akgül, "Vatan uğruna canını, kanını vermiş şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimize, Mehmetçik Vakfı ailesi ile birlikte hizmet etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Başkanı Akgül, ziyaret anısına Genel Müdür Durak'a Oltu Taşı tespih hediye etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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