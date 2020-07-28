Son Dakika | Mehmet Sepil: "Küme düşmenin kaldırılması konusunu TFF'ye tavsiye edeceğiz" Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ligden düşmenin kaldırılması konusu ile ilgili olarak, "Toplantıda Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ligden düşmenin kaldırılması konusu ile ilgili olarak, "Toplantıda Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limitleri gündem maddelerini görüşmek için bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görüşmenin detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, toplantıya Süper Lig'e yeni çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor kulübünün temsilcilerinin de katıldığını belirterek, "Daha önce 7 kulübün ligden düşmenin olmaması yönünde bir bir müracaatı vardı. Toplantıda Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu" şeklinde konuştu.

"Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü ligden düşmenin kaldırılması talebiyle geldi"

Daha önce 7 kulübün ligden düşmenin olmaması yönündeki talebin federasyon tarafından liglerin devam ettiği gerekçesiyle kabul görmediğini hatırlatan Sepil, "Toplantıya Malatyaspor, Kayserispor, Ankaragücü bu sene ligden düşmenin kaldırılması talebiyle geldiler. Bu konu detaylı olarak kulüpler tarafından paylaşıldı. Kulüplerin tamamı bu zor süreçte bu talebin kabul edilebileceğini paylaştı. Kulüpler Birliği'nin yaptırım gücü yok, tavsiye konusunda görüş oluştu" açıklamasını yaptı.

Kulüplerin kayıp yaşamadan bir lig organizasyonunun oluşturulabileceğini belirten Sepil, "Kulüplerin kaybı olmadan ileriki yıllarda 20 takımın oynayabileceği bir formatın kurulup, çok büyük zarar gören kulüplerin daha da ekonomik sıkıntı görmeyebileceğini düşünüyoruz. Kulüpler birliği olarak tavsiye kararımızı federasyona ileteceğiz" diye konuştu.

Başkan Sepil, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmeler ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Yayıncı kuruluşumuz pandemi sürecinde yaşanan zorluklarla ilgili indirim talebiyle gelmişti. Bu süreç devam ederken federasyonla yaptığımız toplantıda bu indirim talebinin görüşülebileceğini ama sadece bu senenin değil önümüzdeki dönemin mevcut kontrat sezonun da tartışılması gerektiğini söyledik. Federasyon başkanı Nihat Özdemir birkaç gün önce beni arayarak federasyonun bu konuda yayıncı kuruluş ile bir rakamda anlaştığını söyledi. Her ne kadar beklentinin altındaysa da yine de kulüplerin içinde olmadığı pazarlığın Kulüpler Birliği tarafından doğru bulunmadığı kararı alındı. Bundan sonra yapılacak görüşmelerde vakıf tarafından oluşturulan icra kurulunun yer alması görüşü ortaya çıktı."

Kulüplerin önemli gelir kaynağının düşürüldüğü teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Başkan Sepil, "Her zaman yayıncı kuruluşla görüşmelere hazırız ama ortada mevcut kontrat olduğunu ve uygulanması gerektiğini de federasyona hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncu konusu

Mehmet Sepil, yabancı oyuncu konusunda toplantıda alınan kararları aktararak, TFF'nin aldığı kararın bir yıl ertelenmesinden yana olduklarını dile getirerek, "18 kulüp olarak birçok konuda ortak tavır alabiliyoruz. Burada kulüplerin çok doğal olarak değişik düşünceleri var. Yabancı oyuncu sayısında ortak paydada buluşmuyoruz. Doğaldır ama 18 kulüp olarak bu kararın çok hızlı alındığını düşünüyoruz. Uygulamanın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmadığı gibi kulüplerin zaten zor durumda olan ekonomilerinde yara açacaktır" diye konuştu.

Yabancı oyuncu kuralı konusunda zamanı doğru kullanmak gerektiğini söyleyen Başkan Sepil, "Bu işi bir yıl erteleyelim. Önümüzdeki seneden başlayarak yabancı sayısı düzenlemesi olabilir görüşüne sahibiz" açıklamasını yaptı.

"Harcama limiti birçok kulübü sıkıntıya sokacak"

Harcama limiti konusunda da kulüplerin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Mehmet Sepil, "Bu uygulamayla birçok kulübün sıkıntıya gireceğini ve dünyadaki uygulamalara benzemediğini değerlendirdik. Bu konudaki endişelerimizi de federasyona ileteceğiz. Bu konuda da bir icra kurulu tespit ettik. Kurul yakın zamanda federasyona gidecek ve yeni yıl uygulamasıyla ilgili kulüplerin teklifini görüşecek" değerlendirmesinde de bulundu.

Başkan Mehmet Sepil, rezerv lig konusunda da ısrarcı olduklarını dile getirerek, "Federasyonun bu konuda net dönüşü olmadı. Rezerv ligin Türk futbolu için çok önemli olduğunu, takipçisi olacağımızı, rekabetçi şekilde uygulanmasında da ısrarcı olduğumuzu federasyona bildireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA