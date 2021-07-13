Son dakika: Mehmet Aydın tutuklandı mı? 2021 Tosuncuk tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı?

Son dakika yapılan habere göre Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı. Peki, Mehmet Aydın kaç yıl ceza yedi? Nerede tutuklandı? Tosuncuk tutuklandı mı? Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mehmet Aydın tutuklandı mı? Son dakika: Tosuncuk tutuklandı mı? 2021 Tosuncuk hakkında tutuklama kararı çıktı mı? Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce celse arasında açılan oturumda Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

MEHMET AYDIN TUTUKLANDI MI?

Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da tutuklandı.

MEHMET AYDIN CEZA ALDI MI? KAÇ YIL CEZA ALDI?

Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. Henüz ceza aldı mı, kaç yıl ceza aldı resmi açıklama yapılmadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672'kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672'kez "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

23 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.