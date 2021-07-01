Son dakika: Mehmet Aydın teslim oldu mu? 1 Temmuz Çiftlik Bank Mehmet Aydın teslim mi oldu? Nerede, hangi ülkede teslim oldu?

Son dakika: Çiftlik Bank kurucusu ve binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Peki, Mehmet Aydın teslim oldu mu, nerede teslim oldu, hangi şehirde?