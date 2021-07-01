Son dakika: Mehmet Aydın teslim oldu mu? 1 Temmuz Çiftlik Bank Mehmet Aydın teslim mi oldu? Nerede, hangi ülkede teslim oldu?
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Son dakika: Mehmet Aydın teslim oldu mu? 1 Temmuz Çiftlik Bank Mehmet Aydın teslim mi oldu? Nerede, hangi ülkede teslim oldu?

Son dakika: Mehmet Aydın teslim oldu mu? 1 Temmuz Çiftlik Bank Mehmet Aydın teslim mi oldu? Nerede, hangi ülkede teslim oldu?
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Son dakika: Çiftlik Bank kurucusu ve binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Peki, Mehmet Aydın teslim oldu mu, nerede teslim oldu, hangi şehirde?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Peki, Mehmet Aydın Türkiye'ye gelecek mi? Mehmet Aydın nerede yakalandı? Detaylar haberimizde...

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN TESLİM OLDU MU?

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

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