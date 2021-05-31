Son dakika... Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
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Son dakika... Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Son dakika... Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ikinci tura çıktı.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ikinci tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci günü sabah seansında, turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Medvedev ile dünya 37 numarası Kazakistanlı Aleksandr Bublik karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 54 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Tek kadınlarda turnuvanın son şampiyonu 8 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ise Slovenyalı Kaja Juvan'ı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 20. yaş gününde ikinci tura kaldı.

16 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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