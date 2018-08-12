Son Dakika! Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u İki Golle Geçti

Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

GOLLER MANUEL DA COSTA VE ADEBAYOR'DAN GELDİ

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Edin Visca'nın asistinde Manuel da Costa ile 90+1.dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir lige 3 puanla başlayan taraf olmayı bildi. Adebayor ve Emre Belözoğlu, maça yedeklerde başlamıştı.

AVCI'DAN 3 PUANLI AÇILIŞ

Alınan bu sonucun ardından Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, yeni sezona 3 puanla başladı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor ise yeni sezonda ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.