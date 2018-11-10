Medipol Başakşehir, Deplasmanda Rize'yi 2 Golle Geçti

Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ile lider Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 52. dakikada Manuel da Costa ve 64'te Riad Bajic'in golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

RİZE'NİN TEK GOLÜ YETMEDİ

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vedat Muriqi, Rizespor adına farkı bire indirse de bu gol Karadeniz ekibine yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.

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YORUMLAR (17)

  • TEOMAN1905:
    ah rize vah rize asansör takımı rize in çık in çık :D :D bu arada tebrikler Başakşehir ;))
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  • ^^^^:
    ŞU BAŞAKŞEHİRİ HİÇ SEVMİYORUM . 2 SENEDİR RESMEN AVRUPA MAÇLARINI SATTILAR . GİTMEYİN KARDEŞİM SİZ AVRUPAYA FALAN . AKHİSAR BİLE SEVİLLAYI YENMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI . KATILMIYORUZ DİYİN BIRAKIN GÖZTEPE MALATYA ANKARAGÜCÜ FALAN KATILSIN .
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  • KUZEY POYRAZ ATEŞDAĞLI:
    Bizimle dalga geçen tek hücreli amipler olan rizeliler beter olun asansörsporlular:))
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  • MUSTAFA:
    Şampıyon olsalar ne olur avrupa maçına lig maçı için yedek karo ile çıkar onların varı yoğu lig olur.Avrupa onlar için önemli değil
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