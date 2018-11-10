Medipol Başakşehir, Deplasmanda Rize'yi 2 Golle Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ile lider Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 52. dakikada Manuel da Costa ve 64'te Riad Bajic'in golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

RİZE'NİN TEK GOLÜ YETMEDİ

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vedat Muriqi, Rizespor adına farkı bire indirse de bu gol Karadeniz ekibine yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.