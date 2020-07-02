Son dakika! Medipol Başakşehir'de testler negatif
Gelen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
02.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:13
Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan COVID-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: DHA