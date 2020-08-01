Son dakika! Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları
Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
01.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:33
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
İstanbul'da 12 Mart'ta oynanan turun ilk maçını 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla rövanş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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Kaynak: AA