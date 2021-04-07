Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuda semptom bulunmadığı, izolasyon ve tedavi planlamalarının başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar