Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
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Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandıkHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa'yı hedeflediklerini belirterek, "Net bir skorla kazandık.

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SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa'yı hedeflediklerini belirterek, "Net bir skorla kazandık. Sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, ligin 34'üncü haftasında 3-1 galip ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir süredir zatürre hastalığı tedavisi gören Otyakmaz, "Daha iyiyim çok şükür. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA OYNADIK"

Alınan galibiyetten memnun olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk. Salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı ile birlikte maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Covid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik. Bugün de önemli bir karşılaşma oynadık. Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık. Oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa hedeflerinin sorulması üzerine Otyakmaz, "Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalarda olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. Orada en hazırlıklı ve en iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek" şeklinde konuştu.

Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
Son dakika... SPOR Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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