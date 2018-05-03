Son Dakika! Meclis'ten Müjdeli Haber, Torba Paket Komisyonda Kabul Edildi

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

"BÜTÇE GELİRLERİNDE ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE PERFORMANS GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal konu ile ilgili olarak "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık" dedi.