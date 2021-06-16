Son Dakika | Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yaklaşık yarım süren görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı