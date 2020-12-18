SON DAKİKA! MEB'den uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Eğitimde 22 Ocak kararı
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SON DAKİKA! MEB'den uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Eğitimde 22 Ocak kararı

18.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:40
SON DAKİKA! MEB'den uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Eğitimde 22 Ocak kararı

SON DAKİKA! MEB'ten uzaktan eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısında konuşulan konulardan birisi de eğitimdi. Peki, ara verilen Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlıyor mu? İlköğretim, lise, üniversite okulları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021'e kadar devam edeceğini duyurdu.

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla, uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar devam edeceği duyuruldu.

MEB'in açıklaması şöyle: "Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek."

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüz yüze eğitimle ilgili Ziya Selçuk attığı bir tweetinde "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders… Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

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