Son dakika! MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı?

MEB ücretsiz tablet dağıtımı uzaktan eğitim sürecinde devam ediyor. MEB ihtiyacı olan öğrencilere ocak ayında dağıtılan ücretsiz tabletlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 100 bin tablet dağıtımı ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı?

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un müjdeli haberin ardından merak konusu oldu. Bakan Selçuk Şubat ayında 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını açıkladı. MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı?

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.

Tablet dağıtımlarında öncelikli olarak ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimleri ve öğrencilerin akademik başarıları göz önünde bulundurularak dağıtım süreci işleyecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından dağıtım yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi. Yeni hedeflerinin olduğunu altını çizen Selçuk "Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ocak'ta tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk; ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadesini kullandı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.