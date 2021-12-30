MEB'den Kılıçdaroğlu'na cevap: "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur" - Haberler
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MEB'den Kılıçdaroğlu'na cevap: "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur"

MEB'den Kılıçdaroğlu'na cevap:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur" denildi.

MEB'den, 15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınava yönelik CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" ifadeleri hatırlatılarak, "Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

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