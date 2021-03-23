Son Dakika MEB'den açıklama! MEB lise sınavları ne zaman?
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Son Dakika MEB'den açıklama! MEB lise sınavları ne zaman?

23.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:57
Son Dakika MEB'den açıklama! MEB lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı; hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son Dakika MEB'den açıklama! MEB lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. Son Dakika MEB'den açıklama! MEB lise sınavları ne zaman?

MEB LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

LİSE SON SINIFLAR

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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