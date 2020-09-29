Son dakika! Mazlumder bazı davaların yeniden görülmesini talep etti
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Son dakika! Mazlumder bazı davaların yeniden görülmesini talep etti

29.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:18
Son dakika! Mazlumder bazı davaların yeniden görülmesini talep etti

Son dakika gündem haberine göre Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, geçmişteki bazı davaların yeniden görülmesini talep etti.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, geçmişteki bazı davaların yeniden görülmesini talep etti.

Taş, dernek binasında yaptığı açıklamada, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 82 kişi hakkında operasyon başlatıldığını anımsattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuklu sanık Mümtazer Türköne'nin tahliye edildiğini anımsatan Taş, "Türköne'nin dosyası ilgili mahkemede incelendi ve sonunda Türköne'nin tahliyesine karar verildi ve tahliye gerçekleşti. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Devlet Bahçeli'nin talebi ve ilgili mahkemenin kararının emsal kabul edilmesi gerektiğini belirten Taş, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı, siyasi partiler, hükümet ve ilgili mahkemelerden, 27 yıldan bu yana ömürlerini cezaevlerinde tamamlamak üzere olan 1993 Sivas olayları mahpuslarının dosyaları, 1993 yılı 5 Temmuz günü yaşanan Başbağlar katliamının dosyası, 23 yıl önce yaşanan ve darbecilerin talimatları ile mahkum edilen 28 Şubat darbe dönemi mahpuslarının dosyaları, 2009 yılı mart ayında helikopteri düşürülerek katledilen Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu davasının dosyası, Ankara'da uçağı düşürülerek katledilen eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in dosyası, Aralık 2011'de Uludere'de 33 vatandaşımızın bombalanarak katledildiği Uludere katliamı dosyasının yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Adalet Bakanlığının, siyasi partilerin, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının bu taleplerimize sahip çıkmasını bekliyoruz. Eğer hep birlikte bu dosyalara sahip çıkar, yeniden incelenmesini sağlayabilirsek adalet kişilerin talebi ve kişiler için değil, milletin talebi ve millet için olur. Devletin ve adli kurumların görevi de millete adaleti uygulamaktır. Unutmayalım, devlete adaleti millet için sağlamak yaraşır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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