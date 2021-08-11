Son Dakika | Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
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Son Dakika | Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi

Son Dakika | Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi.

Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. İş makinesi yangını söndürmek için alevlerle mücadele etti.

3 gün önce yangının son bulduğu Bodrum'un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. Yanan bölgenin hemen yanında çıkan yangına ilk etapta iş makineleri kontrol altına almaya çalıştı. Bir kepçe alevlere dalarak büyük cam ağaçlarını alevlerin arasından çıkardı. Yol kenarında bulunan çam ağaçları daha önceden alevlerin karşıya sıçramaması kesildiği için yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevler ise metrelerce yükselmesi karşı olmana sıçramasından dolayı vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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