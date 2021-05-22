Son dakika! Maviş: "Gerze'ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor"
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Son dakika! Maviş: "Gerze'ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor"

Son dakika! Maviş: 'Gerze'ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze'de yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze'de yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maviş, "Ben yerel seçim dönemimizde Gerzelilere bir şey söylemiştim: Gerze Sinop'un parlayan ve büyüyen yıldızı, Gerze doğal güzelliğiyle, tabiat ve deniziyle gerçekten yapılan her türlü yatırımı, her türlü makyajı, her türlü alt yapı-üst yapı çalışmalarını fazlasıyla hak eden ilçelerimizden birisi. Ben Gerzeli hemşerilerimizle, ilçede ihale edilmiş ve çalışması devam eden ya da tamamlanmış işlerimizi kısaca paylaşmak istiyorum.

Erfelek'ten getirilecek olan Gerze İçme Suyu Projesi, modern otogar, yeni sanayi dükkanları, İdemli Mesire Alanı, Kapalı Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi, Adnan Menderes Sanat Sokağı, Semt Sahası, 16 derslik İmam Hatip Okulu, 24 derslik İlköğretim Okulu, Gençlik Merkezi ve Gerze'ye yeni bir cami yapılması noktasında 9 bin m arsa İlçe Müftülüğüne devredildi" dedi.

Maviş, Gerze'ye iki yıl gibi bir sürede bu yatırımları kazandırdık diyerek, İş ve istihdamın önünü açacak olan Tekstilkent yapımı noktasında da gerekli çalışmaların yapıldığı müjdesini verdi. - SİNOP

Son dakika! Maviş: 'Gerze'ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor'
Son dakika! Maviş: 'Gerze'ye yapılan yatırımlar saymakla bitmiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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