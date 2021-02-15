Mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu Yeni Zelanda uyruklu kadın terörist adliyeye sevk edildi
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen Yeni Zelanda uyruklu DEAŞ mensubu terörist kadın, adliyeye sevk edildi.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen Yeni Zelanda uyruklu DEAŞ mensubu terörist kadın, adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen DEAŞ terör örgütü mensubu 26 yaşındaki kadının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yeni Zelanda uyruklu S.A, güvenlik tedbirleri altında Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.
DEAŞ'li kadının adliyeye sevki sırasında yanında 2 çocuğunun da olduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan