Son Dakika: MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Ekim Masterchef Türkiye'ye kim veda etti? MasterChef Türkiye kim gitti? MasterChef Türkiye elenen kim?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya yeni girecek son isim ve veda edecek isim belli oldu. Masterchef'in 82. bölümünde ana kadroya Rabia Nur'un dahil olmasının ardından en çok merak edilen konu kimin veda ettiği oldu. Hafta içi takım oyunlarını kaybeden takımda yer alan ve potaya çıkan Safanur, Ateş, Araz, Vatandaşlar MasterChef ile ilgili internette en çok "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Ekim Masterchef Türkiye'ye kim veda etti? MasterChef Türkiye kim gitti? MasterChef Türkiye kim elendi 3 Ekim 2021? Masterchef kim gitti?" sorularını araştırmakta. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 3 EKİM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. bölümünde potada yer alan Safanur, Ateş, Araz, Şükrü, Milhan ve Mustafa yarışmaya devam edebilmek için büyük mücadele verdi.

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ilk etabında şefler yarışmacılara ana ürün olarak "Fındık" verdi. Giresun'dan taze olarak getirilen fındıkları yarışmacılardan yaratıcı ve farklı kullanmasını istedi. Tadımdan sonra şeflerin tabaklarını daha çok beğendiği isimleri açıkladı. Sırasıyla Safanur, Araz ve Milhan'ın tabaklarını açıklamasının ardından, bu isimlerin önümüzdeki hafta da yarışmacı olacaklarını açıklamış oldu. Tabakları diğer yarışmacılara göre daha az beğenilen Mustafa, Ateş ve Şükrü yarışmaya devam etmek için 3'lü etaba çıkacak.

3'lü etaba kalan Şükrü, Mustafa ve Ateş'ten şefler özel tarif olan "Limonlu Meleng Pay" yapmalarını istedi. Şeflerin verdiği tarifi diğer yarışmacılara göre daha az beğendiği Şükrü yarışmaya veda eden isim oldu.

Şükrü Masterchef Türkiye 2021 macerasına veda ederken. Ateş ve Mustafa potadan çıkarak MasterChef Türkiye macerasına devam edecek.

ELENEN YARIŞMACI: ŞÜKRÜ

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