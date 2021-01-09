Son dakika... Maske takmayan genç, polise saldırdı (2)
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Son dakika... Maske takmayan genç, polise saldırdı (2)

09.01.2021 20:36 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:40
Son dakika... Maske takmayan genç, polise saldırdı (2)

Son dakika gelişmesine göre SERBEST BIRAKILDI?Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polislerle tartışıp, saldıran Samet Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

?Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polislerle tartışıp, saldıran Samet Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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