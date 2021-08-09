Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 

Turunç Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Ormanda tedbir amaçlı olarak nöbet tutan Balıkesir ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri dumanları fark etti. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangına 1 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüor.

'KENDİMİ YETERİNCE YARDIM ETMEMİŞ GİBİ GÖRÜYORUM'Amos mevkisinde bulunan Profesörler Sitesi'nde 3 yıldır yaşayan İngiliz Kat Oldona, yangın söndürme ekiplerine ve gönüllü yardıma gelen yöre halkına soğuk içecek dağıttı. Bir tercüman aracılığıyla DHA kamerasına konuşan İngiliz Oldona, "Yangın çıktığında sahilde yatıp bekledik. Yangının 2'nci günü bizi tahliye ettiler. Sonra tekrar evime geri geldim. Gelir gelmez söndürme çalışmalarına destek oldum. Buradaki insanlarla güzel dostluklarım var. Bugün restoranlara giderek yardım etmek istediğimi söyledim. Onlarda bana su başta olmak üzere soğuk içecekler verdi. Buraya gelerek söndürme çalışması yapan orman, itfaiye ve gönüllülere içecekleri dağıttım. Kendimi yeterince yardım etmemiş gibi görüyorum. Marmaris'te yaşamaktan çok mutluyum. Şu an biraz üzüntülüyüm ama yine güzel yerler. Belli bir süre güvenlik sağlandıktan bu durumlar geçtikten sonra herkesi Marmaris'e bekliyorum. Tekrar buraların güzel olacağını biliyorum" dedi.

Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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