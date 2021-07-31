Son dakika! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (5)
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Son dakika! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (5)

Son dakika! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (5)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

ANKARA,


Son dakika! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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