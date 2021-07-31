Son dakika! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (5)
Son dakika gelişmesine göre ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci