Son dakika! Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Son dakika! Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi

Son dakika! Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili yardım ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, il genelindeki yangınlarla ilgili yardım ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Marmaris'teki öğretmenevinde oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurumların il müdürleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yangınlarla ilgili yardımlar, yangından zarar gören alanlardaki çalışmalar, sahada yangın sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

Son dakika! Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi
Son dakika! Marmaris'te yangın yardım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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